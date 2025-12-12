- 成長
トレード:
138
利益トレード:
103 (74.63%)
損失トレード:
35 (25.36%)
ベストトレード:
9.20 USD
最悪のトレード:
-3.74 USD
総利益:
162.87 USD (5 949 pips)
総損失:
-45.71 USD (1 825 pips)
最大連続の勝ち:
9 (12.80 USD)
最大連続利益:
13.06 USD (3)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
27.51%
最大入金額:
42.50%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
16.41
長いトレード:
51 (36.96%)
短いトレード:
87 (63.04%)
プロフィットファクター:
3.56
期待されたペイオフ:
0.85 USD
平均利益:
1.58 USD
平均損失:
-1.31 USD
最大連続の負け:
2 (-7.14 USD)
最大連続損失:
-7.14 USD (2)
月間成長:
99.10%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
7.14 USD (4.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.44% (7.09 USD)
エクイティによる:
24.73% (36.24 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|4.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
CapitalIndexGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.67 × 3
|
XMGlobal-Real 35
|5.58 × 160
|
XMGlobal-Real 14
|5.96 × 108
レビューなし
