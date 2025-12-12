- 자본
- 축소
트레이드:
174
이익 거래:
127 (72.98%)
손실 거래:
47 (27.01%)
최고의 거래:
9.20 USD
최악의 거래:
-4.04 USD
총 수익:
211.59 USD (7 479 pips)
총 손실:
-63.88 USD (2 578 pips)
연속 최대 이익:
9 (12.80 USD)
연속 최대 이익:
13.06 USD (3)
샤프 비율:
0.42
거래 활동:
40.74%
최대 입금량:
42.50%
최근 거래:
43 분 전
주별 거래 수:
31
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
20.69
롱(주식매수):
73 (41.95%)
숏(주식차입매도):
101 (58.05%)
수익 요인:
3.31
기대수익:
0.85 USD
평균 이익:
1.67 USD
평균 손실:
-1.36 USD
연속 최대 손실:
2 (-7.14 USD)
연속 최대 손실:
-7.14 USD (2)
월별 성장률:
91.83%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
7.14 USD (4.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.44% (7.09 USD)
자본금별:
24.73% (36.24 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|174
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|4.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9.20 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +12.80 USD
연속 최대 손실: -7.14 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 89 USD
175%
0
0
USD
USD
221
USD
USD
7
100%
174
72%
41%
3.31
0.85
USD
USD
25%
1:500