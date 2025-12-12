- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
138
Negociações com lucro:
103 (74.63%)
Negociações com perda:
35 (25.36%)
Melhor negociação:
9.20 USD
Pior negociação:
-3.74 USD
Lucro bruto:
162.87 USD (5 949 pips)
Perda bruta:
-45.71 USD (1 825 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (12.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.06 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
27.51%
Depósito máximo carregado:
42.50%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
16.41
Negociações longas:
51 (36.96%)
Negociações curtas:
87 (63.04%)
Fator de lucro:
3.56
Valor esperado:
0.85 USD
Lucro médio:
1.58 USD
Perda média:
-1.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-7.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.14 USD (2)
Crescimento mensal:
99.10%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
7.14 USD (4.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.44% (7.09 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.73% (36.24 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|4.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.20 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +12.80 USD
Máxima perda consecutiva: -7.14 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
CapitalIndexGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.67 × 3
|
XMGlobal-Real 35
|5.58 × 160
|
XMGlobal-Real 14
|5.96 × 108
