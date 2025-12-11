- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|209
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|615
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Hello,
This trading signal is exceptional, particularly for funded accounts.
Please note that the maximum allowable daily drawdown/loss is $5,000. Accordingly, this signal has been calibrated to manage risk based on the $5,000 loss limit, rather than the full $100,000 account balance.
To clarify: While the account balance is indeed $100,000, the actual daily operational risk being utilized for trading is limited to $5,000.
This signal holds significant value, especially for traders aiming to pass the FTMO challenge