Abdulbari Saryah

Canopus

Abdulbari Saryah
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server3
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
5 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
45.75 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
209.22 USD (615 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
5 (209.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
209.22 USD (5)
Sharpe oranı:
15.78
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
3 (60.00%)
Satış işlemleri:
2 (40.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
41.84 USD
Ortalama kâr:
41.84 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.21%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 209
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 615
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.75 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +209.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Hello,

This trading signal is exceptional, particularly for funded accounts.

Please note that the maximum allowable daily drawdown/loss is $5,000. Accordingly, this signal has been calibrated to manage risk based on the $5,000 loss limit, rather than the full $100,000 account balance.

To clarify: While the account balance is indeed $100,000, the actual daily operational risk being utilized for trading is limited to $5,000.

This signal holds significant value, especially for traders aiming to pass the FTMO challenge

2025.12.11 12:55
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.11 12:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 12:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
