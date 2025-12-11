- 成長
トレード:
11
利益トレード:
10 (90.90%)
損失トレード:
1 (9.09%)
ベストトレード:
45.75 USD
最悪のトレード:
-1.18 USD
総利益:
256.30 USD (1 356 pips)
総損失:
-1.18 USD (141 pips)
最大連続の勝ち:
6 (209.23 USD)
最大連続利益:
209.23 USD (6)
シャープレシオ:
1.12
取引アクティビティ:
85.04%
最大入金額:
1.21%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
216.20
長いトレード:
7 (63.64%)
短いトレード:
4 (36.36%)
プロフィットファクター:
217.20
期待されたペイオフ:
23.19 USD
平均利益:
25.63 USD
平均損失:
-1.18 USD
最大連続の負け:
1 (-1.18 USD)
最大連続損失:
-1.18 USD (1)
月間成長:
0.26%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1.18 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.26% (258.03 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|252
|NZDCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|728
|NZDCAD
|487
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +45.75 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +209.23 USD
最大連続損失: -1.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Hello,
This trading signal is exceptional, particularly for funded accounts.
Please note that the maximum allowable daily drawdown/loss is $5,000. Accordingly, this signal has been calibrated to manage risk based on the $5,000 loss limit, rather than the full $100,000 account balance.
To clarify: While the account balance is indeed $100,000, the actual daily operational risk being utilized for trading is limited to $5,000.
This signal holds significant value, especially for traders aiming to pass the FTMO challenge
レビューなし
