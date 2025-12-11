- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|209
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|615
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Hello,
This trading signal is exceptional, particularly for funded accounts.
Please note that the maximum allowable daily drawdown/loss is $5,000. Accordingly, this signal has been calibrated to manage risk based on the $5,000 loss limit, rather than the full $100,000 account balance.
To clarify: While the account balance is indeed $100,000, the actual daily operational risk being utilized for trading is limited to $5,000.
This signal holds significant value, especially for traders aiming to pass the FTMO challenge