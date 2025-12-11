- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
10 (90.90%)
亏损交易:
1 (9.09%)
最好交易:
45.75 USD
最差交易:
-1.18 USD
毛利:
256.30 USD (1 356 pips)
毛利亏损:
-1.18 USD (141 pips)
最大连续赢利:
6 (209.23 USD)
最大连续盈利:
209.23 USD (6)
夏普比率:
1.12
交易活动:
85.04%
最大入金加载:
1.21%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
3 天
采收率:
216.20
长期交易:
7 (63.64%)
短期交易:
4 (36.36%)
利润因子:
217.20
预期回报:
23.19 USD
平均利润:
25.63 USD
平均损失:
-1.18 USD
最大连续失误:
1 (-1.18 USD)
最大连续亏损:
-1.18 USD (1)
每月增长:
0.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.18 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.26% (258.03 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|252
|NZDCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|728
|NZDCAD
|487
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 入金加载
- 提取
最好交易: +45.75 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +209.23 USD
最大连续亏损: -1.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Hello,
This trading signal is exceptional, particularly for funded accounts.
Please note that the maximum allowable daily drawdown/loss is $5,000. Accordingly, this signal has been calibrated to manage risk based on the $5,000 loss limit, rather than the full $100,000 account balance.
To clarify: While the account balance is indeed $100,000, the actual daily operational risk being utilized for trading is limited to $5,000.
This signal holds significant value, especially for traders aiming to pass the FTMO challenge
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
3
100%
11
90%
85%
217.20
23.19
USD
USD
0%
1:30