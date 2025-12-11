СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Canopus
Abdulbari Saryah

Canopus

Abdulbari Saryah
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 0%
FTMO-Server3
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
10 (90.90%)
Убыточных трейдов:
1 (9.09%)
Лучший трейд:
45.75 USD
Худший трейд:
-1.18 USD
Общая прибыль:
256.30 USD (1 356 pips)
Общий убыток:
-1.18 USD (141 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (209.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
209.23 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
1.12
Торговая активность:
85.04%
Макс. загрузка депозита:
1.21%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
216.20
Длинных трейдов:
7 (63.64%)
Коротких трейдов:
4 (36.36%)
Профит фактор:
217.20
Мат. ожидание:
23.19 USD
Средняя прибыль:
25.63 USD
Средний убыток:
-1.18 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.18 USD (1)
Прирост в месяц:
0.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.18 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.26% (258.03 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 6
NZDCAD 5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 252
NZDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 728
NZDCAD 487
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +45.75 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +209.23 USD
Макс. убыток в серии: -1.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Hello,

This trading signal is exceptional, particularly for funded accounts.

Please note that the maximum allowable daily drawdown/loss is $5,000. Accordingly, this signal has been calibrated to manage risk based on the $5,000 loss limit, rather than the full $100,000 account balance.

To clarify: While the account balance is indeed $100,000, the actual daily operational risk being utilized for trading is limited to $5,000.

This signal holds significant value, especially for traders aiming to pass the FTMO challenge

Нет отзывов
2025.12.23 00:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 12:55
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.11 12:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 12:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
