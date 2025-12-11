- 자본
- 축소
트레이드:
20
이익 거래:
19 (95.00%)
손실 거래:
1 (5.00%)
최고의 거래:
45.75 USD
최악의 거래:
-1.18 USD
총 수익:
428.11 USD (2 428 pips)
총 손실:
-1.18 USD (141 pips)
연속 최대 이익:
13 (218.88 USD)
연속 최대 이익:
218.88 USD (13)
샤프 비율:
1.03
거래 활동:
68.96%
최대 입금량:
9.52%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
361.81
롱(주식매수):
13 (65.00%)
숏(주식차입매도):
7 (35.00%)
수익 요인:
362.81
기대수익:
21.35 USD
평균 이익:
22.53 USD
평균 손실:
-1.18 USD
연속 최대 손실:
1 (-1.18 USD)
연속 최대 손실:
-1.18 USD (1)
월별 성장률:
0.43%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1.18 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (1.18 USD)
자본금별:
2.12% (2 125.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|10
|NZDCAD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|420
|NZDCAD
|7
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|1.2K
|NZDCAD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +45.75 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +218.88 USD
연속 최대 손실: -1.18 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FTMO-Server3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Hello,
This trading signal is exceptional, particularly for funded accounts.
Please note that the maximum allowable daily drawdown/loss is $5,000. Accordingly, this signal has been calibrated to manage risk based on the $5,000 loss limit, rather than the full $100,000 account balance.
To clarify: While the account balance is indeed $100,000, the actual daily operational risk being utilized for trading is limited to $5,000.
This signal holds significant value, especially for traders aiming to pass the FTMO challenge
