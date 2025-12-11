SegnaliSezioni
Abdulbari Saryah

Canopus

Abdulbari Saryah
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server3
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
45.75 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
209.22 USD (615 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
5 (209.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
209.22 USD (5)
Indice di Sharpe:
15.78
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
41.84 USD
Profitto medio:
41.84 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 209
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 615
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +45.75 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +209.22 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Hello,

This trading signal is exceptional, particularly for funded accounts.

Please note that the maximum allowable daily drawdown/loss is $5,000. Accordingly, this signal has been calibrated to manage risk based on the $5,000 loss limit, rather than the full $100,000 account balance.

To clarify: While the account balance is indeed $100,000, the actual daily operational risk being utilized for trading is limited to $5,000.

This signal holds significant value, especially for traders aiming to pass the FTMO challenge

Non ci sono recensioni
2025.12.11 12:55
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.11 12:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 12:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
