İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
19 (90.47%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (9.52%)
En iyi işlem:
1.77 EUR
En kötü işlem:
-0.23 EUR
Brüt kâr:
9.12 EUR (33 508 pips)
Brüt zarar:
-0.65 EUR (2 849 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (5.92 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
5.92 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.91
Alım-satım etkinliği:
87.77%
Maks. mevduat yükü:
0.14%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
31.37
Alış işlemleri:
10 (47.62%)
Satış işlemleri:
11 (52.38%)
Kâr faktörü:
14.03
Beklenen getiri:
0.40 EUR
Ortalama kâr:
0.48 EUR
Ortalama zarar:
-0.33 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.23 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.23 EUR (1)
Aylık büyüme:
1.69%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.27 EUR (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.02% (0.08 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|LTCUSD
|6
|EURUSDp
|4
|XRPUSD
|3
|GER30
|1
|ETHUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|3
|LTCUSD
|0
|EURUSDp
|2
|XRPUSD
|3
|GER30
|1
|ETHUSD
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|29K
|LTCUSD
|442
|EURUSDp
|268
|XRPUSD
|278
|GER30
|85
|ETHUSD
|225
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.77 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +5.92 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.23 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
A bit of Crypto and EURUSD trading with a bot
İnceleme yok
