Alexander Fink

BlackyBully

Alexander Fink
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 5%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
65
Gewinntrades:
54 (83.07%)
Verlusttrades:
11 (16.92%)
Bester Trade:
2.55 EUR
Schlechtester Trade:
-0.23 EUR
Bruttoprofit:
27.78 EUR (111 060 pips)
Bruttoverlust:
-1.81 EUR (3 762 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (10.34 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10.34 EUR (14)
Sharpe Ratio:
0.79
Trading-Aktivität:
97.67%
Max deposit load:
2.44%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
96.19
Long-Positionen:
24 (36.92%)
Short-Positionen:
41 (63.08%)
Profit-Faktor:
15.35
Mathematische Gewinnerwartung:
0.40 EUR
Durchschnittlicher Profit:
0.51 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-0.16 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-0.13 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.23 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
5.19%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
0.27 EUR (0.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.05% (0.27 EUR)
Kapital:
6.76% (34.70 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
LTCUSD 27
BTCUSD 14
EURUSDp 11
XRPUSD 7
ETHUSD 5
GER30 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
LTCUSD 2
BTCUSD 10
EURUSDp 8
XRPUSD 8
ETHUSD 1
GER30 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
LTCUSD 1.8K
BTCUSD 103K
EURUSDp 888
XRPUSD 822
ETHUSD 939
GER30 85
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2.55 EUR
Schlechtester Trade: -0 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.34 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.13 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

A bit of Crypto and EURUSD trading with a bot
Keine Bewertungen
2025.12.19 23:38
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 16:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 07:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
