- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
65
Gewinntrades:
54 (83.07%)
Verlusttrades:
11 (16.92%)
Bester Trade:
2.55 EUR
Schlechtester Trade:
-0.23 EUR
Bruttoprofit:
27.78 EUR (111 060 pips)
Bruttoverlust:
-1.81 EUR (3 762 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (10.34 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10.34 EUR (14)
Sharpe Ratio:
0.79
Trading-Aktivität:
97.67%
Max deposit load:
2.44%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
96.19
Long-Positionen:
24 (36.92%)
Short-Positionen:
41 (63.08%)
Profit-Faktor:
15.35
Mathematische Gewinnerwartung:
0.40 EUR
Durchschnittlicher Profit:
0.51 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-0.16 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-0.13 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.23 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
5.19%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
0.27 EUR (0.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.05% (0.27 EUR)
Kapital:
6.76% (34.70 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|LTCUSD
|27
|BTCUSD
|14
|EURUSDp
|11
|XRPUSD
|7
|ETHUSD
|5
|GER30
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|LTCUSD
|2
|BTCUSD
|10
|EURUSDp
|8
|XRPUSD
|8
|ETHUSD
|1
|GER30
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|LTCUSD
|1.8K
|BTCUSD
|103K
|EURUSDp
|888
|XRPUSD
|822
|ETHUSD
|939
|GER30
|85
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Bester Trade: +2.55 EUR
Schlechtester Trade: -0 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.34 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.13 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
A bit of Crypto and EURUSD trading with a bot
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
5%
0
0
USD
USD
526
EUR
EUR
5
98%
65
83%
98%
15.34
0.40
EUR
EUR
7%
1:500