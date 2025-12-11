- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
52
盈利交易:
44 (84.61%)
亏损交易:
8 (15.38%)
最好交易:
2.55 EUR
最差交易:
-0.23 EUR
毛利:
23.00 EUR (99 535 pips)
毛利亏损:
-1.29 EUR (3 330 pips)
最大连续赢利:
14 (10.34 EUR)
最大连续盈利:
10.34 EUR (14)
夏普比率:
0.82
交易活动:
97.67%
最大入金加载:
2.44%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
11 小时
采收率:
80.41
长期交易:
18 (34.62%)
短期交易:
34 (65.38%)
利润因子:
17.83
预期回报:
0.42 EUR
平均利润:
0.52 EUR
平均损失:
-0.16 EUR
最大连续失误:
2 (-0.13 EUR)
最大连续亏损:
-0.23 EUR (1)
每月增长:
4.34%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
0.27 EUR (0.05%)
相对跌幅:
结余:
0.05% (0.27 EUR)
净值:
6.76% (34.70 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|LTCUSD
|19
|BTCUSD
|12
|EURUSDp
|8
|XRPUSD
|7
|ETHUSD
|5
|GER30
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|LTCUSD
|1
|BTCUSD
|9
|EURUSDp
|5
|XRPUSD
|8
|ETHUSD
|1
|GER30
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|LTCUSD
|1.4K
|BTCUSD
|92K
|EURUSDp
|520
|XRPUSD
|822
|ETHUSD
|939
|GER30
|85
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.55 EUR
最差交易: -0 EUR
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +10.34 EUR
最大连续亏损: -0.13 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
A bit of Crypto and EURUSD trading with a bot
没有评论
