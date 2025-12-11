SinaisSeções
Alexander Fink

BlackyBully

0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 5%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
56
Negociações com lucro:
47 (83.92%)
Negociações com perda:
9 (16.07%)
Melhor negociação:
2.55 EUR
Pior negociação:
-0.23 EUR
Lucro bruto:
24.09 EUR (104 962 pips)
Perda bruta:
-1.38 EUR (3 383 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (10.34 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
10.34 EUR (14)
Índice de Sharpe:
0.81
Atividade de negociação:
97.67%
Depósito máximo carregado:
2.44%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
84.11
Negociações longas:
19 (33.93%)
Negociações curtas:
37 (66.07%)
Fator de lucro:
17.46
Valor esperado:
0.41 EUR
Lucro médio:
0.51 EUR
Perda média:
-0.15 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-0.13 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-0.23 EUR (1)
Crescimento mensal:
4.54%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
0.27 EUR (0.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.05% (0.27 EUR)
Pelo Capital Líquido:
6.76% (34.70 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
LTCUSD 21
BTCUSD 13
EURUSDp 9
XRPUSD 7
ETHUSD 5
GER30 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
LTCUSD 1
BTCUSD 9
EURUSDp 5
XRPUSD 8
ETHUSD 1
GER30 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
LTCUSD 1.5K
BTCUSD 98K
EURUSDp 579
XRPUSD 822
ETHUSD 939
GER30 85
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.55 EUR
Pior negociação: -0 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +10.34 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.13 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

A bit of Crypto and EURUSD trading with a bot
Sem comentários
2025.12.19 23:38
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 16:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 07:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
