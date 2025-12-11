- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
56
Negociações com lucro:
47 (83.92%)
Negociações com perda:
9 (16.07%)
Melhor negociação:
2.55 EUR
Pior negociação:
-0.23 EUR
Lucro bruto:
24.09 EUR (104 962 pips)
Perda bruta:
-1.38 EUR (3 383 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (10.34 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
10.34 EUR (14)
Índice de Sharpe:
0.81
Atividade de negociação:
97.67%
Depósito máximo carregado:
2.44%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
84.11
Negociações longas:
19 (33.93%)
Negociações curtas:
37 (66.07%)
Fator de lucro:
17.46
Valor esperado:
0.41 EUR
Lucro médio:
0.51 EUR
Perda média:
-0.15 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-0.13 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-0.23 EUR (1)
Crescimento mensal:
4.54%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
0.27 EUR (0.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.05% (0.27 EUR)
Pelo Capital Líquido:
6.76% (34.70 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|LTCUSD
|21
|BTCUSD
|13
|EURUSDp
|9
|XRPUSD
|7
|ETHUSD
|5
|GER30
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|LTCUSD
|1
|BTCUSD
|9
|EURUSDp
|5
|XRPUSD
|8
|ETHUSD
|1
|GER30
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|LTCUSD
|1.5K
|BTCUSD
|98K
|EURUSDp
|579
|XRPUSD
|822
|ETHUSD
|939
|GER30
|85
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.55 EUR
Pior negociação: -0 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +10.34 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.13 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
A bit of Crypto and EURUSD trading with a bot
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
523
EUR
EUR
4
98%
56
83%
98%
17.45
0.41
EUR
EUR
7%
1:500