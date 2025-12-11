- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
19 (90.47%)
Loss Trade:
2 (9.52%)
Best Trade:
1.77 EUR
Worst Trade:
-0.23 EUR
Profitto lordo:
9.12 EUR (33 508 pips)
Perdita lorda:
-0.65 EUR (2 849 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (5.92 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
5.92 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.91
Attività di trading:
90.18%
Massimo carico di deposito:
0.14%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
31.37
Long Trade:
10 (47.62%)
Short Trade:
11 (52.38%)
Fattore di profitto:
14.03
Profitto previsto:
0.40 EUR
Profitto medio:
0.48 EUR
Perdita media:
-0.33 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.23 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.23 EUR (1)
Crescita mensile:
1.69%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.27 EUR (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.02% (0.08 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|LTCUSD
|6
|EURUSDp
|4
|XRPUSD
|3
|GER30
|1
|ETHUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|3
|LTCUSD
|0
|EURUSDp
|2
|XRPUSD
|3
|GER30
|1
|ETHUSD
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|29K
|LTCUSD
|442
|EURUSDp
|268
|XRPUSD
|278
|GER30
|85
|ETHUSD
|225
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.77 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.92 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.23 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
A bit of Crypto and EURUSD trading with a bot
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
508
EUR
EUR
2
95%
21
90%
90%
14.03
0.40
EUR
EUR
0%
1:500