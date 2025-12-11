- Incremento
Total de Trades:
56
Transacciones Rentables:
47 (83.92%)
Transacciones Irrentables:
9 (16.07%)
Mejor transacción:
2.55 EUR
Peor transacción:
-0.23 EUR
Beneficio Bruto:
24.09 EUR (104 962 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.38 EUR (3 383 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (10.34 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
10.34 EUR (14)
Ratio de Sharpe:
0.81
Actividad comercial:
97.67%
Carga máxima del depósito:
2.44%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
84.11
Transacciones Largas:
19 (33.93%)
Transacciones Cortas:
37 (66.07%)
Factor de Beneficio:
17.46
Beneficio Esperado:
0.41 EUR
Beneficio medio:
0.51 EUR
Pérdidas medias:
-0.15 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-0.13 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.23 EUR (1)
Crecimiento al mes:
4.54%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
0.27 EUR (0.05%)
Reducción relativa:
De balance:
0.05% (0.27 EUR)
De fondos:
6.76% (34.70 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|LTCUSD
|21
|BTCUSD
|13
|EURUSDp
|9
|XRPUSD
|7
|ETHUSD
|5
|GER30
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|LTCUSD
|1
|BTCUSD
|9
|EURUSDp
|5
|XRPUSD
|8
|ETHUSD
|1
|GER30
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|LTCUSD
|1.5K
|BTCUSD
|98K
|EURUSDp
|579
|XRPUSD
|822
|ETHUSD
|939
|GER30
|85
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
A bit of Crypto and EURUSD trading with a bot
No hay comentarios
