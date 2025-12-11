СигналыРазделы
Alexander Fink

BlackyBully

Alexander Fink
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 4%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
44 (86.27%)
Убыточных трейдов:
7 (13.73%)
Лучший трейд:
2.55 EUR
Худший трейд:
-0.23 EUR
Общая прибыль:
23.00 EUR (99 535 pips)
Общий убыток:
-1.22 EUR (3 329 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (10.34 EUR)
Макс. прибыль в серии:
10.34 EUR (14)
Коэффициент Шарпа:
0.83
Торговая активность:
97.67%
Макс. загрузка депозита:
2.44%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
80.67
Длинных трейдов:
17 (33.33%)
Коротких трейдов:
34 (66.67%)
Профит фактор:
18.85
Мат. ожидание:
0.43 EUR
Средняя прибыль:
0.52 EUR
Средний убыток:
-0.17 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.23 EUR)
Макс. убыток в серии:
-0.23 EUR (1)
Прирост в месяц:
4.36%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
0.27 EUR (0.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.05% (0.27 EUR)
По эквити:
6.76% (34.70 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
LTCUSD 19
BTCUSD 12
EURUSDp 7
XRPUSD 7
ETHUSD 5
GER30 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
LTCUSD 1
BTCUSD 9
EURUSDp 5
XRPUSD 8
ETHUSD 1
GER30 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
LTCUSD 1.4K
BTCUSD 92K
EURUSDp 521
XRPUSD 822
ETHUSD 939
GER30 85
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.55 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +10.34 EUR
Макс. убыток в серии: -0.23 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

A bit of Crypto and EURUSD trading with a bot
Нет отзывов
2025.12.19 23:38
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 16:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 07:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
