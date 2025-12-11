- 成長
トレード:
59
利益トレード:
49 (83.05%)
損失トレード:
10 (16.95%)
ベストトレード:
2.55 EUR
最悪のトレード:
-0.23 EUR
総利益:
24.41 EUR (105 339 pips)
総損失:
-1.58 EUR (3 609 pips)
最大連続の勝ち:
14 (10.34 EUR)
最大連続利益:
10.34 EUR (14)
シャープレシオ:
0.78
取引アクティビティ:
97.67%
最大入金額:
2.44%
最近のトレード:
20 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
84.56
長いトレード:
22 (37.29%)
短いトレード:
37 (62.71%)
プロフィットファクター:
15.45
期待されたペイオフ:
0.39 EUR
平均利益:
0.50 EUR
平均損失:
-0.16 EUR
最大連続の負け:
2 (-0.13 EUR)
最大連続損失:
-0.23 EUR (1)
月間成長:
4.57%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
0.27 EUR (0.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.05% (0.27 EUR)
エクイティによる:
6.76% (34.70 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|LTCUSD
|24
|BTCUSD
|13
|EURUSDp
|9
|XRPUSD
|7
|ETHUSD
|5
|GER30
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|LTCUSD
|2
|BTCUSD
|9
|EURUSDp
|5
|XRPUSD
|8
|ETHUSD
|1
|GER30
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|LTCUSD
|1.6K
|BTCUSD
|98K
|EURUSDp
|579
|XRPUSD
|822
|ETHUSD
|939
|GER30
|85
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
ベストトレード: +2.55 EUR
最悪のトレード: -0 EUR
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +10.34 EUR
最大連続損失: -0.13 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
A bit of Crypto and EURUSD trading with a bot
