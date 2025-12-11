- 자본
- 축소
트레이드:
89
이익 거래:
76 (85.39%)
손실 거래:
13 (14.61%)
최고의 거래:
2.55 EUR
최악의 거래:
-1.44 EUR
총 수익:
38.86 EUR (149 420 pips)
총 손실:
-3.63 EUR (3 787 pips)
연속 최대 이익:
14 (10.34 EUR)
연속 최대 이익:
10.34 EUR (14)
샤프 비율:
0.78
거래 활동:
98.67%
최대 입금량:
2.93%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
24.47
롱(주식매수):
34 (38.20%)
숏(주식차입매도):
55 (61.80%)
수익 요인:
10.71
기대수익:
0.40 EUR
평균 이익:
0.51 EUR
평균 손실:
-0.28 EUR
연속 최대 손실:
2 (-0.13 EUR)
연속 최대 손실:
-1.44 EUR (1)
월별 성장률:
6.64%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
1.44 EUR (0.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.27% (1.44 EUR)
자본금별:
6.76% (34.70 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|LTCUSD
|33
|BTCUSD
|19
|EURUSDp
|18
|XRPUSD
|11
|ETHUSD
|7
|GER30
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|LTCUSD
|2
|BTCUSD
|13
|EURUSDp
|12
|XRPUSD
|12
|ETHUSD
|0
|GER30
|1
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|LTCUSD
|2.3K
|BTCUSD
|139K
|EURUSDp
|1.4K
|XRPUSD
|1.3K
|ETHUSD
|1.4K
|GER30
|85
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.55 EUR
최악의 거래: -1 EUR
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +10.34 EUR
연속 최대 손실: -0.13 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
A bit of Crypto and EURUSD trading with a bot
