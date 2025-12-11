- Büyüme
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
31 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
5.31 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
127.57 USD (127 557 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
31 (127.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
127.57 USD (31)
Sharpe oranı:
10.70
Alım-satım etkinliği:
92.76%
Maks. mevduat yükü:
0.43%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
31 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
4.12 USD
Ortalama kâr:
4.12 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.39% (39.90 USD)
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This is another strategy to smell thing on the ground.
Direct Same Broker Copy with Low Fee:
https://social-trading.club/strategy/228014400/a/s5r1yliwkn?sharer=trader
