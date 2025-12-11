- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
344
利益トレード:
306 (88.95%)
損失トレード:
38 (11.05%)
ベストトレード:
75.96 USD
最悪のトレード:
-42.76 USD
総利益:
1 924.93 USD (1 455 399 pips)
総損失:
-526.29 USD (517 065 pips)
最大連続の勝ち:
42 (184.68 USD)
最大連続利益:
184.68 USD (42)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
97.75%
最大入金額:
3.51%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
128
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
28.94
長いトレード:
344 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
3.66
期待されたペイオフ:
4.07 USD
平均利益:
6.29 USD
平均損失:
-13.85 USD
最大連続の負け:
2 (-48.33 USD)
最大連続損失:
-48.33 USD (2)
月間成長:
14.81%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
48.33 USD (0.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.48% (48.33 USD)
エクイティによる:
5.61% (560.69 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|344
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|938K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +75.96 USD
最悪のトレード: -43 USD
最大連続の勝ち: 42
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +184.68 USD
最大連続損失: -48.33 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
This is another strategy to smell thing on the ground.
Direct Same Broker Copy with Low Fee:
https://social-trading.club/strategy/228014400/a/s5r1yliwkn?sharer=trader
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
15%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
3
98%
344
88%
98%
3.65
4.07
USD
USD
6%
1:200