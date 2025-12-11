- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
344
Transacciones Rentables:
306 (88.95%)
Transacciones Irrentables:
38 (11.05%)
Mejor transacción:
75.96 USD
Peor transacción:
-42.76 USD
Beneficio Bruto:
1 924.93 USD (1 455 399 pips)
Pérdidas Brutas:
-526.29 USD (517 065 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (184.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
184.68 USD (42)
Ratio de Sharpe:
0.39
Actividad comercial:
97.75%
Carga máxima del depósito:
3.51%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
132
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
28.94
Transacciones Largas:
344 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
3.66
Beneficio Esperado:
4.07 USD
Beneficio medio:
6.29 USD
Pérdidas medias:
-13.85 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-48.33 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-48.33 USD (2)
Crecimiento al mes:
14.81%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
48.33 USD (0.45%)
Reducción relativa:
De balance:
0.48% (48.33 USD)
De fondos:
5.61% (560.69 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|344
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|938K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +75.96 USD
Peor transacción: -43 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 42
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +184.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -48.33 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
This is another strategy to smell thing on the ground.
Direct Same Broker Copy with Low Fee:
https://social-trading.club/strategy/228014400/a/s5r1yliwkn?sharer=trader
No hay comentarios
