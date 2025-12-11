- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
349
Gewinntrades:
309 (88.53%)
Verlusttrades:
40 (11.46%)
Bester Trade:
75.96 USD
Schlechtester Trade:
-42.76 USD
Bruttoprofit:
1 975.53 USD (1 482 766 pips)
Bruttoverlust:
-543.30 USD (534 080 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (184.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
184.68 USD (42)
Sharpe Ratio:
0.39
Trading-Aktivität:
97.75%
Max deposit load:
3.51%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
111
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
29.63
Long-Positionen:
349 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
3.64
Mathematische Gewinnerwartung:
4.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.58 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-48.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-48.33 USD (2)
Wachstum pro Monat :
15.19%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
48.33 USD (0.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.48% (48.33 USD)
Kapital:
6.29% (633.67 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|349
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|949K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +75.96 USD
Schlechtester Trade: -43 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 42
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +184.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -48.33 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.49 × 158
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
This is another strategy to smell thing on the ground.
Direct Same Broker Copy with Low Fee:
