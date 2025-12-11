SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / NOSE ON THE GROUND
cbkiri

NOSE ON THE GROUND

cbkiri
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 15%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
349
Gewinntrades:
309 (88.53%)
Verlusttrades:
40 (11.46%)
Bester Trade:
75.96 USD
Schlechtester Trade:
-42.76 USD
Bruttoprofit:
1 975.53 USD (1 482 766 pips)
Bruttoverlust:
-543.30 USD (534 080 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (184.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
184.68 USD (42)
Sharpe Ratio:
0.39
Trading-Aktivität:
97.75%
Max deposit load:
3.51%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
111
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
29.63
Long-Positionen:
349 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
3.64
Mathematische Gewinnerwartung:
4.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.58 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-48.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-48.33 USD (2)
Wachstum pro Monat :
15.19%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
48.33 USD (0.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.48% (48.33 USD)
Kapital:
6.29% (633.67 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 349
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 949K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +75.96 USD
Schlechtester Trade: -43 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 42
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +184.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -48.33 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.49 × 158
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
This is another strategy to smell thing on the ground.


Direct Same Broker Copy with Low Fee:

https://social-trading.club/strategy/228014400/a/s5r1yliwkn?sharer=trader

Keine Bewertungen
2025.12.11 19:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 07:49
Share of trading days is too low
2025.12.11 07:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 05:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 05:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 05:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 05:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 05:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
