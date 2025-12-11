- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
344
Negociações com lucro:
306 (88.95%)
Negociações com perda:
38 (11.05%)
Melhor negociação:
75.96 USD
Pior negociação:
-42.76 USD
Lucro bruto:
1 924.93 USD (1 455 399 pips)
Perda bruta:
-526.29 USD (517 065 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (184.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
184.68 USD (42)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
97.75%
Depósito máximo carregado:
3.51%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
128
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
28.94
Negociações longas:
344 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
3.66
Valor esperado:
4.07 USD
Lucro médio:
6.29 USD
Perda média:
-13.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-48.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-48.33 USD (2)
Crescimento mensal:
14.81%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
48.33 USD (0.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.48% (48.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.61% (560.69 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|344
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|938K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +75.96 USD
Pior negociação: -43 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 42
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +184.68 USD
Máxima perda consecutiva: -48.33 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
This is another strategy to smell thing on the ground.
Direct Same Broker Copy with Low Fee:
https://social-trading.club/strategy/228014400/a/s5r1yliwkn?sharer=trader
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
15%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
3
98%
344
88%
98%
3.65
4.07
USD
USD
6%
1:200