트레이드:
409
이익 거래:
355 (86.79%)
손실 거래:
54 (13.20%)
최고의 거래:
194.06 USD
최악의 거래:
-314.29 USD
총 수익:
3 537.53 USD (2 038 866 pips)
총 손실:
-1 973.49 USD (1 221 486 pips)
연속 최대 이익:
42 (184.68 USD)
연속 최대 이익:
1 226.92 USD (18)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
97.75%
최대 입금량:
6.89%
최근 거래:
11 분 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
1.34
롱(주식매수):
409 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.79
기대수익:
3.82 USD
평균 이익:
9.96 USD
평균 손실:
-36.55 USD
연속 최대 손실:
4 (-1 159.45 USD)
연속 최대 손실:
-1 159.45 USD (4)
월별 성장률:
10.80%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 163.99 USD (10.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.56% (1 163.99 USD)
자본금별:
17.74% (1 786.24 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|409
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|817K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +194.06 USD
최악의 거래: -314 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +184.68 USD
연속 최대 손실: -1 159.45 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|105.00 × 1
This is another strategy to smell thing on the ground.
Direct Same Broker Copy with Low Fee:
https://social-trading.club/strategy/228014400/a/s5r1yliwkn?sharer=trader
