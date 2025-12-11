СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / NOSE ON THE GROUND
cbkiri

NOSE ON THE GROUND

cbkiri
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 13%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
319
Прибыльных трейдов:
283 (88.71%)
Убыточных трейдов:
36 (11.29%)
Лучший трейд:
75.96 USD
Худший трейд:
-42.76 USD
Общая прибыль:
1 740.56 USD (1 330 534 pips)
Общий убыток:
-500.12 USD (490 894 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (184.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
184.68 USD (42)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
97.75%
Макс. загрузка депозита:
3.51%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
156
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
25.67
Длинных трейдов:
319 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.48
Мат. ожидание:
3.89 USD
Средняя прибыль:
6.15 USD
Средний убыток:
-13.89 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-48.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-48.33 USD (2)
Прирост в месяц:
13.02%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
48.33 USD (0.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.48% (48.33 USD)
По эквити:
5.61% (560.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 319
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 840K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +75.96 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 42
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +184.68 USD
Макс. убыток в серии: -48.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
49.69 × 144
TitanFX-MT5-01
54.00 × 1
This is another strategy to smell thing on the ground.


Direct Same Broker Copy with Low Fee:

https://social-trading.club/strategy/228014400/a/s5r1yliwkn?sharer=trader

Нет отзывов
2025.12.11 19:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 07:49
Share of trading days is too low
2025.12.11 07:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 05:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 05:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 05:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 05:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 05:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
