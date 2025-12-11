- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
319
Прибыльных трейдов:
283 (88.71%)
Убыточных трейдов:
36 (11.29%)
Лучший трейд:
75.96 USD
Худший трейд:
-42.76 USD
Общая прибыль:
1 740.56 USD (1 330 534 pips)
Общий убыток:
-500.12 USD (490 894 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (184.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
184.68 USD (42)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
97.75%
Макс. загрузка депозита:
3.51%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
156
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
25.67
Длинных трейдов:
319 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.48
Мат. ожидание:
3.89 USD
Средняя прибыль:
6.15 USD
Средний убыток:
-13.89 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-48.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-48.33 USD (2)
Прирост в месяц:
13.02%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
48.33 USD (0.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.48% (48.33 USD)
По эквити:
5.61% (560.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|319
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|840K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +75.96 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 42
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +184.68 USD
Макс. убыток в серии: -48.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|49.69 × 144
|
TitanFX-MT5-01
|54.00 × 1
This is another strategy to smell thing on the ground.
Direct Same Broker Copy with Low Fee:
https://social-trading.club/strategy/228014400/a/s5r1yliwkn?sharer=trader
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
13%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
99%
319
88%
98%
3.48
3.89
USD
USD
6%
1:200