- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
329
盈利交易:
291 (88.44%)
亏损交易:
38 (11.55%)
最好交易:
75.96 USD
最差交易:
-42.76 USD
毛利:
1 862.29 USD (1 392 755 pips)
毛利亏损:
-526.29 USD (517 065 pips)
最大连续赢利:
42 (184.68 USD)
最大连续盈利:
184.68 USD (42)
夏普比率:
0.38
交易活动:
97.75%
最大入金加载:
3.51%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
137
平均持有时间:
3 小时
采收率:
27.64
长期交易:
329 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
3.54
预期回报:
4.06 USD
平均利润:
6.40 USD
平均损失:
-13.85 USD
最大连续失误:
2 (-48.33 USD)
最大连续亏损:
-48.33 USD (2)
每月增长:
14.10%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
48.33 USD (0.45%)
相对跌幅:
结余:
0.48% (48.33 USD)
净值:
5.61% (560.69 USD)
最好交易: +75.96 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 42
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +184.68 USD
最大连续亏损: -48.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
This is another strategy to smell thing on the ground.
Direct Same Broker Copy with Low Fee:
https://social-trading.club/strategy/228014400/a/s5r1yliwkn?sharer=trader
