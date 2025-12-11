- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
29 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.31 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
119.82 USD (119 804 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
29 (119.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
119.82 USD (29)
Indice di Sharpe:
10.66
Attività di trading:
92.76%
Massimo carico di deposito:
0.42%
Ultimo trade:
31 minuti fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
29 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
4.13 USD
Profitto medio:
4.13 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.35% (34.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|120
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|120K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.31 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +119.82 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
This is another strategy to smell thing on the ground.
Direct Same Broker Copy with Low Fee:
https://social-trading.club/strategy/228014400/a/s5r1yliwkn?sharer=trader
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
100%
29
100%
93%
n/a
4.13
USD
USD
0%
1:200