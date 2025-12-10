SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FX Balance Pro
Pitt Petruschke

FX Balance Pro

Pitt Petruschke
0 inceleme
Güvenilirlik
40 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 6%
RoboForex-ECN-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 163
Kârla kapanan işlemler:
2 920 (70.14%)
Zararla kapanan işlemler:
1 243 (29.86%)
En iyi işlem:
81.74 USD
En kötü işlem:
-66.13 USD
Brüt kâr:
2 515.29 USD (133 621 pips)
Brüt zarar:
-2 389.88 USD (122 153 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (10.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
150.94 USD (4)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.30%
En son işlem:
53 dakika önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.18
Alış işlemleri:
2 843 (68.29%)
Satış işlemleri:
1 320 (31.71%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.03 USD
Ortalama kâr:
0.86 USD
Ortalama zarar:
-1.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-360.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-360.86 USD (16)
Aylık büyüme:
5.08%
Yıllık tahmin:
61.61%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
697.12 USD (40.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.28% (697.12 USD)
Varlığa göre:
0.01% (0.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 3963
GBPUSD 200
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 83
GBPUSD 42
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 11K
GBPUSD 735
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +81.74 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +10.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -360.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TTCM-Live3
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
ICMarketsSC-Live32
0.09 × 22
ICMarketsSC-Live15
0.18 × 50
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
ICMarketsSC-Live16
0.28 × 36
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
XMTrading-Real 34
0.28 × 18
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 66
Tickmill-Live10
0.33 × 95
TradersGlobalGroup-Live 2
0.33 × 49
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
WorldForex-Live
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live07
0.37 × 51
TMGM.TradeMax-Demo
0.40 × 15
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
121 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.10 17:34
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.43% of days out of 279 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 17:34
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol