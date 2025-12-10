- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 163
Kârla kapanan işlemler:
2 920 (70.14%)
Zararla kapanan işlemler:
1 243 (29.86%)
En iyi işlem:
81.74 USD
En kötü işlem:
-66.13 USD
Brüt kâr:
2 515.29 USD (133 621 pips)
Brüt zarar:
-2 389.88 USD (122 153 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (10.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
150.94 USD (4)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.30%
En son işlem:
53 dakika önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.18
Alış işlemleri:
2 843 (68.29%)
Satış işlemleri:
1 320 (31.71%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.03 USD
Ortalama kâr:
0.86 USD
Ortalama zarar:
-1.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-360.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-360.86 USD (16)
Aylık büyüme:
5.08%
Yıllık tahmin:
61.61%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
697.12 USD (40.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.28% (697.12 USD)
Varlığa göre:
0.01% (0.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3963
|GBPUSD
|200
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|83
|GBPUSD
|42
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|11K
|GBPUSD
|735
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +81.74 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +10.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -360.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live32
|0.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live15
|0.18 × 50
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|0.28 × 36
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
XMTrading-Real 34
|0.28 × 18
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.33 × 49
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
WorldForex-Live
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.40 × 15
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
