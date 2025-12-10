- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4 247
利益トレード:
2 972 (69.97%)
損失トレード:
1 275 (30.02%)
ベストトレード:
81.74 USD
最悪のトレード:
-66.13 USD
総利益:
2 572.66 USD (136 866 pips)
総損失:
-2 430.01 USD (125 676 pips)
最大連続の勝ち:
30 (10.65 USD)
最大連続利益:
150.94 USD (4)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
25.20%
最大入金額:
3.19%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.20
長いトレード:
2 884 (67.91%)
短いトレード:
1 363 (32.09%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
0.03 USD
平均利益:
0.87 USD
平均損失:
-1.91 USD
最大連続の負け:
16 (-360.86 USD)
最大連続損失:
-360.86 USD (16)
月間成長:
3.58%
年間予想:
44.15%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
697.12 USD (40.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
51.28% (697.12 USD)
エクイティによる:
2.95% (26.63 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4004
|GBPUSD
|243
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|90
|GBPUSD
|52
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|12K
|GBPUSD
|14
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +81.74 USD
最悪のトレード: -66 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +10.65 USD
最大連続損失: -360.86 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live32
|0.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live15
|0.18 × 50
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|0.28 × 36
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
XMTrading-Real 34
|0.28 × 18
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.33 × 49
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
WorldForex-Live
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.40 × 15
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
8%
0
0
USD
USD
917
USD
USD
43
99%
4 247
69%
25%
1.05
0.03
USD
USD
51%
1:500