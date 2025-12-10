SignaleKategorien
Pitt Petruschke

FX Balance Pro

Pitt Petruschke
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
43 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 8%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 253
Gewinntrades:
2 976 (69.97%)
Verlusttrades:
1 277 (30.03%)
Bester Trade:
81.74 USD
Schlechtester Trade:
-66.13 USD
Bruttoprofit:
2 574.23 USD (137 042 pips)
Bruttoverlust:
-2 430.30 USD (125 694 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (10.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
150.94 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
25.20%
Max deposit load:
3.19%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
30
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.21
Long-Positionen:
2 888 (67.91%)
Short-Positionen:
1 365 (32.09%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
0.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-360.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-360.86 USD (16)
Wachstum pro Monat :
3.15%
Jahresprognose:
38.27%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
697.12 USD (40.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
51.28% (697.12 USD)
Kapital:
2.95% (26.63 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 4008
GBPUSD 245
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 91
GBPUSD 53
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 12K
GBPUSD 82
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +81.74 USD
Schlechtester Trade: -66 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -360.86 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TTCM-Live3
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
ICMarketsSC-Live32
0.09 × 22
ICMarketsSC-Live15
0.18 × 50
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
ICMarketsSC-Live16
0.28 × 36
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
XMTrading-Real 34
0.28 × 18
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 66
Tickmill-Live10
0.33 × 95
TradersGlobalGroup-Live 2
0.33 × 49
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
WorldForex-Live
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live07
0.37 × 51
TMGM.TradeMax-Demo
0.40 × 15
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
noch 121 ...
Keine Bewertungen
2025.12.10 17:34
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.43% of days out of 279 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 17:34
A large drawdown may occur on the account again
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.