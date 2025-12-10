СигналыРазделы
Pitt Petruschke

FX Balance Pro

Pitt Petruschke
0 отзывов
Надежность
42 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 8%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 241
Прибыльных трейдов:
2 969 (70.00%)
Убыточных трейдов:
1 272 (29.99%)
Лучший трейд:
81.74 USD
Худший трейд:
-66.13 USD
Общая прибыль:
2 569.58 USD (136 664 pips)
Общий убыток:
-2 427.91 USD (125 483 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (10.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
150.94 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
27.67%
Макс. загрузка депозита:
3.19%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.20
Длинных трейдов:
2 881 (67.93%)
Коротких трейдов:
1 360 (32.07%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.03 USD
Средняя прибыль:
0.87 USD
Средний убыток:
-1.91 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-360.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-360.86 USD (16)
Прирост в месяц:
4.26%
Годовой прогноз:
54.65%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
697.12 USD (40.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.28% (697.12 USD)
По эквити:
2.95% (26.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 4001
GBPUSD 240
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 90
GBPUSD 52
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 12K
GBPUSD 79
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +81.74 USD
Худший трейд: -66 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +10.65 USD
Макс. убыток в серии: -360.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TTCM-Live3
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
ICMarketsSC-Live32
0.09 × 22
ICMarketsSC-Live15
0.18 × 50
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
ICMarketsSC-Live16
0.28 × 36
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
XMTrading-Real 34
0.28 × 18
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 66
Tickmill-Live10
0.33 × 95
TradersGlobalGroup-Live 2
0.33 × 49
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
WorldForex-Live
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live07
0.37 × 51
TMGM.TradeMax-Demo
0.40 × 15
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
еще 121...
Нет отзывов
2025.12.10 17:34
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.43% of days out of 279 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 17:34
A large drawdown may occur on the account again
