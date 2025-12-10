- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
4 241
Прибыльных трейдов:
2 969 (70.00%)
Убыточных трейдов:
1 272 (29.99%)
Лучший трейд:
81.74 USD
Худший трейд:
-66.13 USD
Общая прибыль:
2 569.58 USD (136 664 pips)
Общий убыток:
-2 427.91 USD (125 483 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (10.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
150.94 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
27.67%
Макс. загрузка депозита:
3.19%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.20
Длинных трейдов:
2 881 (67.93%)
Коротких трейдов:
1 360 (32.07%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.03 USD
Средняя прибыль:
0.87 USD
Средний убыток:
-1.91 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-360.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-360.86 USD (16)
Прирост в месяц:
4.26%
Годовой прогноз:
54.65%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
697.12 USD (40.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.28% (697.12 USD)
По эквити:
2.95% (26.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4001
|GBPUSD
|240
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|90
|GBPUSD
|52
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|12K
|GBPUSD
|79
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +81.74 USD
Худший трейд: -66 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +10.65 USD
Макс. убыток в серии: -360.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live32
|0.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live15
|0.18 × 50
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|0.28 × 36
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
XMTrading-Real 34
|0.28 × 18
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.33 × 49
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
WorldForex-Live
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.40 × 15
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
еще 121...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
916
USD
USD
42
99%
4 241
70%
28%
1.05
0.03
USD
USD
51%
1:500