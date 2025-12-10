SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / FX Balance Pro
Pitt Petruschke

FX Balance Pro

Pitt Petruschke
0 comentários
Confiabilidade
43 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 8%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 247
Negociações com lucro:
2 972 (69.97%)
Negociações com perda:
1 275 (30.02%)
Melhor negociação:
81.74 USD
Pior negociação:
-66.13 USD
Lucro bruto:
2 572.66 USD (136 866 pips)
Perda bruta:
-2 430.01 USD (125 676 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (10.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
150.94 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
25.20%
Depósito máximo carregado:
3.19%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.20
Negociações longas:
2 884 (67.91%)
Negociações curtas:
1 363 (32.09%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
0.03 USD
Lucro médio:
0.87 USD
Perda média:
-1.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-360.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-360.86 USD (16)
Crescimento mensal:
3.58%
Previsão anual:
44.15%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
697.12 USD (40.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
51.28% (697.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.95% (26.63 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 4004
GBPUSD 243
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 90
GBPUSD 52
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 12K
GBPUSD 14
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +81.74 USD
Pior negociação: -66 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +10.65 USD
Máxima perda consecutiva: -360.86 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TTCM-Live3
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
ICMarketsSC-Live32
0.09 × 22
ICMarketsSC-Live15
0.18 × 50
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
ICMarketsSC-Live16
0.28 × 36
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
XMTrading-Real 34
0.28 × 18
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 66
Tickmill-Live10
0.33 × 95
TradersGlobalGroup-Live 2
0.33 × 49
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
WorldForex-Live
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live07
0.37 × 51
TMGM.TradeMax-Demo
0.40 × 15
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
121 mais ...
Sem comentários
2025.12.10 17:34
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.43% of days out of 279 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 17:34
A large drawdown may occur on the account again
