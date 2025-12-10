- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
4 247
Negociações com lucro:
2 972 (69.97%)
Negociações com perda:
1 275 (30.02%)
Melhor negociação:
81.74 USD
Pior negociação:
-66.13 USD
Lucro bruto:
2 572.66 USD (136 866 pips)
Perda bruta:
-2 430.01 USD (125 676 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (10.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
150.94 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
25.20%
Depósito máximo carregado:
3.19%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.20
Negociações longas:
2 884 (67.91%)
Negociações curtas:
1 363 (32.09%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
0.03 USD
Lucro médio:
0.87 USD
Perda média:
-1.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-360.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-360.86 USD (16)
Crescimento mensal:
3.58%
Previsão anual:
44.15%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
697.12 USD (40.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
51.28% (697.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.95% (26.63 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4004
|GBPUSD
|243
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|90
|GBPUSD
|52
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|12K
|GBPUSD
|14
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +81.74 USD
Pior negociação: -66 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +10.65 USD
Máxima perda consecutiva: -360.86 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live32
|0.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live15
|0.18 × 50
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|0.28 × 36
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
XMTrading-Real 34
|0.28 × 18
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.33 × 49
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
WorldForex-Live
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.40 × 15
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
