- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 163
Profit Trade:
2 920 (70.14%)
Loss Trade:
1 243 (29.86%)
Best Trade:
81.74 USD
Worst Trade:
-66.13 USD
Profitto lordo:
2 515.29 USD (133 621 pips)
Perdita lorda:
-2 389.88 USD (122 153 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (10.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
150.94 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
3.53%
Massimo carico di deposito:
0.30%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.18
Long Trade:
2 843 (68.29%)
Short Trade:
1 320 (31.71%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.03 USD
Profitto medio:
0.86 USD
Perdita media:
-1.92 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-360.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-360.86 USD (16)
Crescita mensile:
5.08%
Previsione annuale:
61.61%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
697.12 USD (40.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.28% (697.12 USD)
Per equità:
0.06% (0.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3963
|GBPUSD
|200
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|83
|GBPUSD
|42
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|11K
|GBPUSD
|735
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +81.74 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +10.65 USD
Massima perdita consecutiva: -360.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live32
|0.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live15
|0.18 × 50
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|0.28 × 36
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
XMTrading-Real 34
|0.28 × 18
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.33 × 49
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
WorldForex-Live
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.40 × 15
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
121 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
897
USD
USD
40
99%
4 163
70%
4%
1.05
0.03
USD
USD
51%
1:500