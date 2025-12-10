- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
4 247
Transacciones Rentables:
2 972 (69.97%)
Transacciones Irrentables:
1 275 (30.02%)
Mejor transacción:
81.74 USD
Peor transacción:
-66.13 USD
Beneficio Bruto:
2 572.66 USD (136 866 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 430.01 USD (125 676 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (10.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
150.94 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
25.20%
Carga máxima del depósito:
3.19%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.20
Transacciones Largas:
2 884 (67.91%)
Transacciones Cortas:
1 363 (32.09%)
Factor de Beneficio:
1.06
Beneficio Esperado:
0.03 USD
Beneficio medio:
0.87 USD
Pérdidas medias:
-1.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-360.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-360.86 USD (16)
Crecimiento al mes:
3.64%
Pronóstico anual:
44.15%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
697.12 USD (40.19%)
Reducción relativa:
De balance:
51.28% (697.12 USD)
De fondos:
2.95% (26.63 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4004
|GBPUSD
|243
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|90
|GBPUSD
|52
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|12K
|GBPUSD
|14
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +81.74 USD
Peor transacción: -66 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +10.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -360.86 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live32
|0.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live15
|0.18 × 50
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|0.28 × 36
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
XMTrading-Real 34
|0.28 × 18
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.33 × 49
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
WorldForex-Live
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.40 × 15
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
8%
0
0
USD
USD
917
USD
USD
43
99%
4 247
69%
25%
1.05
0.03
USD
USD
51%
1:500