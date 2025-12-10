SeñalesSecciones
Pitt Petruschke

FX Balance Pro

Pitt Petruschke
0 comentarios
Fiabilidad
43 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 8%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 247
Transacciones Rentables:
2 972 (69.97%)
Transacciones Irrentables:
1 275 (30.02%)
Mejor transacción:
81.74 USD
Peor transacción:
-66.13 USD
Beneficio Bruto:
2 572.66 USD (136 866 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 430.01 USD (125 676 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (10.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
150.94 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
25.20%
Carga máxima del depósito:
3.19%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.20
Transacciones Largas:
2 884 (67.91%)
Transacciones Cortas:
1 363 (32.09%)
Factor de Beneficio:
1.06
Beneficio Esperado:
0.03 USD
Beneficio medio:
0.87 USD
Pérdidas medias:
-1.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-360.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-360.86 USD (16)
Crecimiento al mes:
3.64%
Pronóstico anual:
44.15%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
697.12 USD (40.19%)
Reducción relativa:
De balance:
51.28% (697.12 USD)
De fondos:
2.95% (26.63 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 4004
GBPUSD 243
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 90
GBPUSD 52
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 12K
GBPUSD 14
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +81.74 USD
Peor transacción: -66 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +10.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -360.86 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TTCM-Live3
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
ICMarketsSC-Live32
0.09 × 22
ICMarketsSC-Live15
0.18 × 50
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
ICMarketsSC-Live16
0.28 × 36
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
XMTrading-Real 34
0.28 × 18
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 66
Tickmill-Live10
0.33 × 95
TradersGlobalGroup-Live 2
0.33 × 49
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
WorldForex-Live
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live07
0.37 × 51
TMGM.TradeMax-Demo
0.40 × 15
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
otros 121...
No hay comentarios
2025.12.10 17:34
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.43% of days out of 279 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 17:34
A large drawdown may occur on the account again
