- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 241
盈利交易:
2 969 (70.00%)
亏损交易:
1 272 (29.99%)
最好交易:
81.74 USD
最差交易:
-66.13 USD
毛利:
2 569.58 USD (136 664 pips)
毛利亏损:
-2 427.91 USD (125 483 pips)
最大连续赢利:
30 (10.65 USD)
最大连续盈利:
150.94 USD (4)
夏普比率:
0.01
交易活动:
27.67%
最大入金加载:
3.19%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
37
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.20
长期交易:
2 881 (67.93%)
短期交易:
1 360 (32.07%)
利润因子:
1.06
预期回报:
0.03 USD
平均利润:
0.87 USD
平均损失:
-1.91 USD
最大连续失误:
16 (-360.86 USD)
最大连续亏损:
-360.86 USD (16)
每月增长:
4.26%
年度预测:
54.65%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
697.12 USD (40.19%)
相对跌幅:
结余:
51.28% (697.12 USD)
净值:
2.95% (26.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4001
|GBPUSD
|240
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|90
|GBPUSD
|52
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|12K
|GBPUSD
|79
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +81.74 USD
最差交易: -66 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +10.65 USD
最大连续亏损: -360.86 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live32
|0.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live15
|0.18 × 50
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|0.28 × 36
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
XMTrading-Real 34
|0.28 × 18
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.29 × 66
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.33 × 49
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
WorldForex-Live
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.40 × 15
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
