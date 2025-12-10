- Büyüme
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
38 (77.55%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (22.45%)
En iyi işlem:
5.91 USD
En kötü işlem:
-4.09 USD
Brüt kâr:
54.57 USD (5 486 pips)
Brüt zarar:
-15.19 USD (1 465 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (8.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.83 USD (5)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
1.12%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
5.36
Alış işlemleri:
20 (40.82%)
Satış işlemleri:
29 (59.18%)
Kâr faktörü:
3.59
Beklenen getiri:
0.80 USD
Ortalama kâr:
1.44 USD
Ortalama zarar:
-1.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-7.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.35 USD (3)
Aylık büyüme:
19.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
7.35 USD (3.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.02% (0.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|39
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.91 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +8.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 30
|
ICMarketsSC-Live16
|0.30 × 47
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 99
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 14
|
ICMarketsSC-Live26
|0.63 × 80
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
Pepperstone-Edge07
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|1.38 × 34
|
ICMarketsSC-Live25
|1.52 × 309
|
Exness-Real20
|2.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|2.15 × 157
|
RoboForex-ECN-2
|2.88 × 8
|
TradersWay-Live 2
|4.20 × 65
|
ICMarketsSC-Live07
|4.50 × 44
|
FBS-Real-5
|4.88 × 8
