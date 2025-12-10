СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / RoyalPip GBPUSD
Pitt Petruschke

RoyalPip GBPUSD

Pitt Petruschke
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 29%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
73
Прибыльных трейдов:
60 (82.19%)
Убыточных трейдов:
13 (17.81%)
Лучший трейд:
5.91 USD
Худший трейд:
-4.09 USD
Общая прибыль:
75.67 USD (7 593 pips)
Общий убыток:
-17.00 USD (1 641 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (20.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.99 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.52
Торговая активность:
20.88%
Макс. загрузка депозита:
4.55%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
7.98
Длинных трейдов:
24 (32.88%)
Коротких трейдов:
49 (67.12%)
Профит фактор:
4.45
Мат. ожидание:
0.80 USD
Средняя прибыль:
1.26 USD
Средний убыток:
-1.31 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-7.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.35 USD (3)
Прирост в месяц:
22.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.01 USD
Максимальная:
7.35 USD (3.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.37% (7.35 USD)
По эквити:
5.65% (14.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 59
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 6K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.91 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +20.99 USD
Макс. убыток в серии: -7.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 5
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 30
ICMarketsSC-Live16
0.30 × 47
ICMarketsSC-Live23
0.33 × 99
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live14
0.50 × 14
ICMarketsSC-Live26
0.63 × 80
Tickmill-Live05
0.76 × 50
Pepperstone-Edge07
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.38 × 34
ICMarketsSC-Live25
1.52 × 309
Exness-Real20
2.00 × 8
ICMarketsSC-Live20
2.15 × 157
RoboForex-ECN-2
2.88 × 8
TradersWay-Live 2
4.20 × 65
ICMarketsSC-Live07
4.50 × 44
FBS-Real-5
4.88 × 8
еще 10...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.10 17:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RoyalPip GBPUSD
30 USD в месяц
29%
0
0
USD
259
USD
7
100%
73
82%
21%
4.45
0.80
USD
6%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.