- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
73
Прибыльных трейдов:
60 (82.19%)
Убыточных трейдов:
13 (17.81%)
Лучший трейд:
5.91 USD
Худший трейд:
-4.09 USD
Общая прибыль:
75.67 USD (7 593 pips)
Общий убыток:
-17.00 USD (1 641 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (20.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.99 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.52
Торговая активность:
20.88%
Макс. загрузка депозита:
4.55%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
7.98
Длинных трейдов:
24 (32.88%)
Коротких трейдов:
49 (67.12%)
Профит фактор:
4.45
Мат. ожидание:
0.80 USD
Средняя прибыль:
1.26 USD
Средний убыток:
-1.31 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-7.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.35 USD (3)
Прирост в месяц:
22.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.01 USD
Максимальная:
7.35 USD (3.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.37% (7.35 USD)
По эквити:
5.65% (14.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|59
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.91 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +20.99 USD
Макс. убыток в серии: -7.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 30
|
ICMarketsSC-Live16
|0.30 × 47
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 99
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 14
|
ICMarketsSC-Live26
|0.63 × 80
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
Pepperstone-Edge07
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|1.38 × 34
|
ICMarketsSC-Live25
|1.52 × 309
|
Exness-Real20
|2.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|2.15 × 157
|
RoboForex-ECN-2
|2.88 × 8
|
TradersWay-Live 2
|4.20 × 65
|
ICMarketsSC-Live07
|4.50 × 44
|
FBS-Real-5
|4.88 × 8
