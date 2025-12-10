- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
39 (78.00%)
Loss Trade:
11 (22.00%)
Best Trade:
5.91 USD
Worst Trade:
-4.09 USD
Profitto lordo:
55.42 USD (5 571 pips)
Perdita lorda:
-15.19 USD (1 465 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (9.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.83 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
1.12%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
5.47
Long Trade:
20 (40.00%)
Short Trade:
30 (60.00%)
Fattore di profitto:
3.65
Profitto previsto:
0.80 USD
Profitto medio:
1.42 USD
Perdita media:
-1.38 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-7.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.35 USD (3)
Crescita mensile:
20.12%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
7.35 USD (3.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.37% (7.35 USD)
Per equità:
0.02% (0.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|40
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|4.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.91 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +9.80 USD
Massima perdita consecutiva: -7.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 30
|
ICMarketsSC-Live16
|0.30 × 47
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 99
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 14
|
ICMarketsSC-Live26
|0.63 × 80
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
Pepperstone-Edge07
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|1.38 × 34
|
ICMarketsSC-Live25
|1.52 × 309
|
Exness-Real20
|2.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|2.15 × 157
|
RoboForex-ECN-2
|2.88 × 8
|
TradersWay-Live 2
|4.20 × 65
|
ICMarketsSC-Live07
|4.50 × 44
|
FBS-Real-5
|4.88 × 8
