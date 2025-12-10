- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
73
盈利交易:
60 (82.19%)
亏损交易:
13 (17.81%)
最好交易:
5.91 USD
最差交易:
-4.09 USD
毛利:
75.67 USD (7 593 pips)
毛利亏损:
-17.00 USD (1 641 pips)
最大连续赢利:
25 (20.99 USD)
最大连续盈利:
20.99 USD (25)
夏普比率:
0.52
交易活动:
20.88%
最大入金加载:
4.55%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
7 小时
采收率:
7.98
长期交易:
24 (32.88%)
短期交易:
49 (67.12%)
利润因子:
4.45
预期回报:
0.80 USD
平均利润:
1.26 USD
平均损失:
-1.31 USD
最大连续失误:
3 (-7.35 USD)
最大连续亏损:
-7.35 USD (3)
每月增长:
22.90%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.01 USD
最大值:
7.35 USD (3.37%)
相对跌幅:
结余:
3.37% (7.35 USD)
净值:
5.65% (14.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|59
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.91 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +20.99 USD
最大连续亏损: -7.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 30
|
ICMarketsSC-Live16
|0.30 × 47
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 99
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 14
|
ICMarketsSC-Live26
|0.63 × 80
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
Pepperstone-Edge07
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|1.38 × 34
|
ICMarketsSC-Live25
|1.52 × 309
|
Exness-Real20
|2.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|2.15 × 157
|
RoboForex-ECN-2
|2.88 × 8
|
TradersWay-Live 2
|4.20 × 65
|
ICMarketsSC-Live07
|4.50 × 44
|
FBS-Real-5
|4.88 × 8
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
29%
0
0
USD
USD
259
USD
USD
7
100%
73
82%
21%
4.45
0.80
USD
USD
6%
1:500