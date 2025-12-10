- 成長
トレード:
73
利益トレード:
60 (82.19%)
損失トレード:
13 (17.81%)
ベストトレード:
5.91 USD
最悪のトレード:
-4.09 USD
総利益:
75.67 USD (7 593 pips)
総損失:
-17.00 USD (1 641 pips)
最大連続の勝ち:
25 (20.99 USD)
最大連続利益:
20.99 USD (25)
シャープレシオ:
0.52
取引アクティビティ:
20.88%
最大入金額:
4.55%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
7.98
長いトレード:
24 (32.88%)
短いトレード:
49 (67.12%)
プロフィットファクター:
4.45
期待されたペイオフ:
0.80 USD
平均利益:
1.26 USD
平均損失:
-1.31 USD
最大連続の負け:
3 (-7.35 USD)
最大連続損失:
-7.35 USD (3)
月間成長:
22.90%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.01 USD
最大の:
7.35 USD (3.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.37% (7.35 USD)
エクイティによる:
5.65% (14.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|59
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 30
|
ICMarketsSC-Live16
|0.30 × 47
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 99
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 14
|
ICMarketsSC-Live26
|0.63 × 80
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
Pepperstone-Edge07
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|1.38 × 34
|
ICMarketsSC-Live25
|1.52 × 309
|
Exness-Real20
|2.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|2.15 × 157
|
RoboForex-ECN-2
|2.88 × 8
|
TradersWay-Live 2
|4.20 × 65
|
ICMarketsSC-Live07
|4.50 × 44
|
FBS-Real-5
|4.88 × 8
レビューなし
