Pitt Petruschke

RoyalPip GBPUSD

Pitt Petruschke
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 29%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
73
Transacciones Rentables:
60 (82.19%)
Transacciones Irrentables:
13 (17.81%)
Mejor transacción:
5.91 USD
Peor transacción:
-4.09 USD
Beneficio Bruto:
75.67 USD (7 593 pips)
Pérdidas Brutas:
-17.00 USD (1 641 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (20.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.99 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.52
Actividad comercial:
20.88%
Carga máxima del depósito:
4.55%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
7.98
Transacciones Largas:
24 (32.88%)
Transacciones Cortas:
49 (67.12%)
Factor de Beneficio:
4.45
Beneficio Esperado:
0.80 USD
Beneficio medio:
1.26 USD
Pérdidas medias:
-1.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-7.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.35 USD (3)
Crecimiento al mes:
22.90%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.01 USD
Máxima:
7.35 USD (3.37%)
Reducción relativa:
De balance:
3.37% (7.35 USD)
De fondos:
5.65% (14.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 59
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 6K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5.91 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +20.99 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.35 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 5
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 30
ICMarketsSC-Live16
0.30 × 47
ICMarketsSC-Live23
0.33 × 99
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live14
0.50 × 14
ICMarketsSC-Live26
0.63 × 80
Tickmill-Live05
0.76 × 50
Pepperstone-Edge07
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.38 × 34
ICMarketsSC-Live25
1.52 × 309
Exness-Real20
2.00 × 8
ICMarketsSC-Live20
2.15 × 157
RoboForex-ECN-2
2.88 × 8
TradersWay-Live 2
4.20 × 65
ICMarketsSC-Live07
4.50 × 44
FBS-Real-5
4.88 × 8
otros 10...
No hay comentarios
2025.12.10 17:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
