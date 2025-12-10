- 자본
트레이드:
85
이익 거래:
71 (83.52%)
손실 거래:
14 (16.47%)
최고의 거래:
5.91 USD
최악의 거래:
-4.09 USD
총 수익:
86.32 USD (8 652 pips)
총 손실:
-17.87 USD (1 723 pips)
연속 최대 이익:
25 (20.99 USD)
연속 최대 이익:
20.99 USD (25)
샤프 비율:
0.54
거래 활동:
17.67%
최대 입금량:
4.55%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
9.31
롱(주식매수):
31 (36.47%)
숏(주식차입매도):
54 (63.53%)
수익 요인:
4.83
기대수익:
0.81 USD
평균 이익:
1.22 USD
평균 손실:
-1.28 USD
연속 최대 손실:
3 (-7.35 USD)
연속 최대 손실:
-7.35 USD (3)
월별 성장률:
14.45%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.01 USD
최대한의:
7.35 USD (3.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.37% (7.35 USD)
자본금별:
5.65% (14.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|68
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|6.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
입금량
축소
최고의 거래: +5.91 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 25
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +20.99 USD
연속 최대 손실: -7.35 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 30
|
ICMarketsSC-Live16
|0.30 × 47
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 99
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 14
|
ICMarketsSC-Live26
|0.63 × 80
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
Pepperstone-Edge07
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|1.38 × 34
|
ICMarketsSC-Live25
|1.52 × 309
|
Exness-Real20
|2.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|2.15 × 157
|
RoboForex-ECN-2
|2.88 × 8
|
TradersWay-Live 2
|4.20 × 65
|
ICMarketsSC-Live07
|4.50 × 44
|
FBS-Real-5
|4.88 × 8
리뷰 없음
