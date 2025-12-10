- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
73
Negociações com lucro:
60 (82.19%)
Negociações com perda:
13 (17.81%)
Melhor negociação:
5.91 USD
Pior negociação:
-4.09 USD
Lucro bruto:
75.67 USD (7 593 pips)
Perda bruta:
-17.00 USD (1 641 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (20.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.99 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.52
Atividade de negociação:
20.88%
Depósito máximo carregado:
4.55%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
7.98
Negociações longas:
24 (32.88%)
Negociações curtas:
49 (67.12%)
Fator de lucro:
4.45
Valor esperado:
0.80 USD
Lucro médio:
1.26 USD
Perda média:
-1.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-7.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.35 USD (3)
Crescimento mensal:
22.90%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.01 USD
Máximo:
7.35 USD (3.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.37% (7.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.65% (14.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|59
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.91 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +20.99 USD
Máxima perda consecutiva: -7.35 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 30
|
ICMarketsSC-Live16
|0.30 × 47
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 99
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 14
|
ICMarketsSC-Live26
|0.63 × 80
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
Pepperstone-Edge07
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|1.38 × 34
|
ICMarketsSC-Live25
|1.52 × 309
|
Exness-Real20
|2.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|2.15 × 157
|
RoboForex-ECN-2
|2.88 × 8
|
TradersWay-Live 2
|4.20 × 65
|
ICMarketsSC-Live07
|4.50 × 44
|
FBS-Real-5
|4.88 × 8
