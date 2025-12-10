SignauxSections
ELITE FOREX TRADERS LLC

Samurai AI

ELITE FOREX TRADERS LLC
0 avis
19 semaines
0 / 0 USD
0%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
115
Bénéfice trades:
85 (73.91%)
Perte trades:
30 (26.09%)
Meilleure transaction:
260.40 USD
Pire transaction:
-221.20 USD
Bénéfice brut:
3 327.89 USD (35 100 pips)
Perte brute:
-1 314.02 USD (109 933 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (80.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
974.20 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
47 minutes
Facteur de récupération:
4.88
Longs trades:
68 (59.13%)
Courts trades:
47 (40.87%)
Facteur de profit:
2.53
Rendement attendu:
17.51 USD
Bénéfice moyen:
39.15 USD
Perte moyenne:
-43.80 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-14.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-352.65 USD (2)
Croissance mensuelle:
72.25%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
82.71 USD
Maximal:
412.65 USD (52.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 49
USDJPY 34
US30 17
BTCUSD 15
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.2K
USDJPY -126
US30 -4
BTCUSD -40
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
USDJPY 353
US30 -3.6K
BTCUSD -82K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +260.40 USD
Pire transaction: -221 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +80.32 USD
Perte consécutive maximale: -14.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 3
RoboForex-ECN
1.00 × 3
OctaFX-Real3
1.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Pepperstone-Edge01
9.83 × 6
Fyntura-Live
14.89 × 9
VantageInternational-Live 3
18.50 × 6
ICMarketsSC-Live26
19.50 × 6
