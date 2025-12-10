Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 1 FPMarketsSC-Live4 0.00 × 3 RoboForex-ECN 1.00 × 3 OctaFX-Real3 1.00 × 1 EGlobalTrade-Classic3 1.17 × 6 FPMarketsLLC-Live4 1.50 × 76 Axi.SVG-US10-Live 7.49 × 86 Pepperstone-Edge01 9.83 × 6 Fyntura-Live 14.89 × 9 VantageInternational-Live 3 18.50 × 6 ICMarketsSC-Live26 19.50 × 6