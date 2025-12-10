- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
120
盈利交易:
90 (75.00%)
亏损交易:
30 (25.00%)
最好交易:
515.40 USD
最差交易:
-221.20 USD
毛利:
4 791.59 USD (40 008 pips)
毛利亏损:
-1 314.02 USD (109 933 pips)
最大连续赢利:
13 (2 437.90 USD)
最大连续盈利:
2 437.90 USD (13)
夏普比率:
0.24
交易活动:
1.32%
最大入金加载:
14.83%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
45 分钟
采收率:
8.43
长期交易:
73 (60.83%)
短期交易:
47 (39.17%)
利润因子:
3.65
预期回报:
28.98 USD
平均利润:
53.24 USD
平均损失:
-43.80 USD
最大连续失误:
4 (-14.88 USD)
最大连续亏损:
-352.65 USD (2)
每月增长:
119.60%
年度预测:
1 451.15%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
82.71 USD
最大值:
412.65 USD (52.75%)
相对跌幅:
结余:
17.30% (412.65 USD)
净值:
7.36% (228.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|USDJPY
|34
|US30
|17
|BTCUSD
|15
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.6K
|USDJPY
|-126
|US30
|-4
|BTCUSD
|-40
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|16K
|USDJPY
|353
|US30
|-3.6K
|BTCUSD
|-82K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +515.40 USD
最差交易: -221 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +2 437.90 USD
最大连续亏损: -14.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 4
|
FPMarketsSC-Live4
|0.09 × 11
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
RoboForex-ECN
|2.00 × 6
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
Pepperstone-Edge01
|9.83 × 6
|
VantageInternational-Live 3
|13.62 × 13
|
ICMarketsSC-Live26
|16.71 × 7
|
Fyntura-Live
|28.22 × 18
|
OctaFX-Real3
|800.33 × 3
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
276%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
20
99%
120
75%
1%
3.64
28.98
USD
USD
17%
1:500