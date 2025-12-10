시그널섹션
Samurai AI

ELITE FOREX TRADERS LLC
0 리뷰
안정성
22
0 / 0 USD
월별 300 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 240%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
126
이익 거래:
93 (73.80%)
손실 거래:
33 (26.19%)
최고의 거래:
515.40 USD
최악의 거래:
-394.50 USD
총 수익:
5 379.59 USD (41 984 pips)
총 손실:
-2 327.12 USD (113 290 pips)
연속 최대 이익:
13 (2 437.90 USD)
연속 최대 이익:
2 437.90 USD (13)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
0.31%
최대 입금량:
14.83%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
44 분
회복 요인:
3.30
롱(주식매수):
75 (59.52%)
숏(주식차입매도):
51 (40.48%)
수익 요인:
2.31
기대수익:
24.23 USD
평균 이익:
57.85 USD
평균 손실:
-70.52 USD
연속 최대 손실:
4 (-14.88 USD)
연속 최대 손실:
-700.50 USD (2)
월별 성장률:
44.32%
연간 예측:
537.75%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
82.71 USD
최대한의:
923.70 USD (25.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.64% (923.70 USD)
자본금별:
7.36% (228.90 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 60
USDJPY 34
US30 17
BTCUSD 15
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 3.2K
USDJPY -126
US30 -4
BTCUSD -40
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 14K
USDJPY 353
US30 -3.6K
BTCUSD -82K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +515.40 USD
최악의 거래: -395 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +2 437.90 USD
연속 최대 손실: -14.88 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.23 × 13
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
VantageInternational-Live 22
1.50 × 2
GoMarkets-Real 10
1.50 × 2
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
RoboForex-ECN
2.00 × 6
Fyntura-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live17
4.00 × 2
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Pepperstone-Edge01
9.83 × 6
VantageInternational-Live 3
11.93 × 15
ICMarketsSC-Live26
16.71 × 7
OctaFX-Real3
17.00 × 2
리뷰 없음
2026.01.02 17:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 20:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.