- 자본
- 축소
트레이드:
126
이익 거래:
93 (73.80%)
손실 거래:
33 (26.19%)
최고의 거래:
515.40 USD
최악의 거래:
-394.50 USD
총 수익:
5 379.59 USD (41 984 pips)
총 손실:
-2 327.12 USD (113 290 pips)
연속 최대 이익:
13 (2 437.90 USD)
연속 최대 이익:
2 437.90 USD (13)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
0.31%
최대 입금량:
14.83%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
44 분
회복 요인:
3.30
롱(주식매수):
75 (59.52%)
숏(주식차입매도):
51 (40.48%)
수익 요인:
2.31
기대수익:
24.23 USD
평균 이익:
57.85 USD
평균 손실:
-70.52 USD
연속 최대 손실:
4 (-14.88 USD)
연속 최대 손실:
-700.50 USD (2)
월별 성장률:
44.32%
연간 예측:
537.75%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
82.71 USD
최대한의:
923.70 USD (25.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.64% (923.70 USD)
자본금별:
7.36% (228.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|USDJPY
|34
|US30
|17
|BTCUSD
|15
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3.2K
|USDJPY
|-126
|US30
|-4
|BTCUSD
|-40
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|14K
|USDJPY
|353
|US30
|-3.6K
|BTCUSD
|-82K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +515.40 USD
최악의 거래: -395 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +2 437.90 USD
연속 최대 손실: -14.88 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live4
|0.23 × 13
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
VantageInternational-Live 22
|1.50 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
RoboForex-ECN
|2.00 × 6
|
Fyntura-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|4.00 × 2
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
Pepperstone-Edge01
|9.83 × 6
|
VantageInternational-Live 3
|11.93 × 15
|
ICMarketsSC-Live26
|16.71 × 7
|
OctaFX-Real3
|17.00 × 2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 300 USD
240%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
22
99%
126
73%
0%
2.31
24.23
USD
USD
21%
1:500