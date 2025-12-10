SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Deds Way
Dedi Wahyudi

Deds Way

Dedi Wahyudi
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 38 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -100%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
115
Kârla kapanan işlemler:
54 (46.95%)
Zararla kapanan işlemler:
61 (53.04%)
En iyi işlem:
149.25 USD
En kötü işlem:
-382.00 USD
Brüt kâr:
1 154.72 USD (218 889 pips)
Brüt zarar:
-2 009.76 USD (149 359 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (64.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
265.50 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
111.31%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.81
Alış işlemleri:
62 (53.91%)
Satış işlemleri:
53 (46.09%)
Kâr faktörü:
0.57
Beklenen getiri:
-7.44 USD
Ortalama kâr:
21.38 USD
Ortalama zarar:
-32.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-326.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-673.65 USD (3)
Aylık büyüme:
-59.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
916.85 USD
Maksimum:
1 056.01 USD (240.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (994.20 USD)
Varlığa göre:
32.75% (10.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NQ100.R 99
XAUUSD 14
EURUSD 1
GBPJPY 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NQ100.R -673
XAUUSD -175
EURUSD -3
GBPJPY -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NQ100.R 76K
XAUUSD -5.9K
EURUSD -36
GBPJPY -319
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +149.25 USD
En kötü işlem: -382 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +64.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -326.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
MIGCapital-Live
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 9
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 9
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
291 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.10 04:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 04:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.10 03:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 03:22
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Deds Way
Ayda 38 USD
-100%
0
0
USD
29
USD
11
0%
115
46%
100%
0.57
-7.44
USD
100%
1:200
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.