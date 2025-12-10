- Büyüme
İşlemler:
115
Kârla kapanan işlemler:
54 (46.95%)
Zararla kapanan işlemler:
61 (53.04%)
En iyi işlem:
149.25 USD
En kötü işlem:
-382.00 USD
Brüt kâr:
1 154.72 USD (218 889 pips)
Brüt zarar:
-2 009.76 USD (149 359 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (64.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
265.50 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
111.31%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.81
Alış işlemleri:
62 (53.91%)
Satış işlemleri:
53 (46.09%)
Kâr faktörü:
0.57
Beklenen getiri:
-7.44 USD
Ortalama kâr:
21.38 USD
Ortalama zarar:
-32.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-326.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-673.65 USD (3)
Aylık büyüme:
-59.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
916.85 USD
Maksimum:
1 056.01 USD (240.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (994.20 USD)
Varlığa göre:
32.75% (10.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NQ100.R
|99
|XAUUSD
|14
|EURUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NQ100.R
|-673
|XAUUSD
|-175
|EURUSD
|-3
|GBPJPY
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NQ100.R
|76K
|XAUUSD
|-5.9K
|EURUSD
|-36
|GBPJPY
|-319
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +149.25 USD
En kötü işlem: -382 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +64.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -326.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 4
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 9
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 9
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 38 USD
-100%
0
0
USD
USD
29
USD
USD
11
0%
115
46%
100%
0.57
-7.44
USD
USD
100%
1:200