SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Deds Way
Dedi Wahyudi

Deds Way

Dedi Wahyudi
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 38 USD par mois
croissance depuis 2025 -100%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
115
Bénéfice trades:
54 (46.95%)
Perte trades:
61 (53.04%)
Meilleure transaction:
149.25 USD
Pire transaction:
-382.00 USD
Bénéfice brut:
1 154.72 USD (218 889 pips)
Perte brute:
-2 009.76 USD (149 359 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (64.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
265.50 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
111.31%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.81
Longs trades:
62 (53.91%)
Courts trades:
53 (46.09%)
Facteur de profit:
0.57
Rendement attendu:
-7.44 USD
Bénéfice moyen:
21.38 USD
Perte moyenne:
-32.95 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-326.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-673.65 USD (3)
Croissance mensuelle:
-59.54%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
916.85 USD
Maximal:
1 056.01 USD (240.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
100.00% (994.20 USD)
Par fonds propres:
32.75% (10.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NQ100.R 99
XAUUSD 14
EURUSD 1
GBPJPY 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NQ100.R -673
XAUUSD -175
EURUSD -3
GBPJPY -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NQ100.R 76K
XAUUSD -5.9K
EURUSD -36
GBPJPY -319
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +149.25 USD
Pire transaction: -382 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +64.51 USD
Perte consécutive maximale: -326.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
MIGCapital-Live
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 9
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 9
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
291 plus...
Aucun avis
2025.12.10 04:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 04:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.10 03:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 03:22
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Deds Way
38 USD par mois
-100%
0
0
USD
29
USD
11
0%
115
46%
100%
0.57
-7.44
USD
100%
1:200
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.