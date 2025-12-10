- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
162
Gewinntrades:
70 (43.20%)
Verlusttrades:
92 (56.79%)
Bester Trade:
149.25 USD
Schlechtester Trade:
-382.00 USD
Bruttoprofit:
1 389.37 USD (246 402 pips)
Bruttoverlust:
-2 398.47 USD (206 950 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (64.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
265.50 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
149.70%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.86
Long-Positionen:
96 (59.26%)
Short-Positionen:
66 (40.74%)
Profit-Faktor:
0.58
Mathematische Gewinnerwartung:
-6.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-26.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-326.25 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-673.65 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-100.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 027.60 USD
Maximaler:
1 166.76 USD (265.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
-0.00% (0.00 USD)
Kapital:
54.72% (23.30 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NQ100.R
|120
|XAUUSD
|38
|GBPJPY
|3
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NQ100.R
|-901
|XAUUSD
|-98
|GBPJPY
|-8
|EURUSD
|-3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NQ100.R
|50K
|XAUUSD
|-9.6K
|GBPJPY
|-417
|EURUSD
|-36
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +149.25 USD
Schlechtester Trade: -382 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +64.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -326.25 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 4
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 9
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 9
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
noch 293 ...
Hello friends, this time I'll be providing signals on the Nasdaq pair using scalping trading.
Some of you may be asking about my portfolio, which isn't very appealing. But I'll try to improve it as best I can.
I have a trading method that I've tested for the past two years, and the results are quite good.
If you'd like to copy my signals, please subscribe.
I'll expand my market selection in the future, and I'm currently testing it to maximize results.
Thank you.
