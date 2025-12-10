SignaleKategorien
Dedi Wahyudi

PipsPlay

Dedi Wahyudi
0 Bewertungen
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 38 USD pro Monat kopieren
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
162
Gewinntrades:
70 (43.20%)
Verlusttrades:
92 (56.79%)
Bester Trade:
149.25 USD
Schlechtester Trade:
-382.00 USD
Bruttoprofit:
1 389.37 USD (246 402 pips)
Bruttoverlust:
-2 398.47 USD (206 950 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (64.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
265.50 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
149.70%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.86
Long-Positionen:
96 (59.26%)
Short-Positionen:
66 (40.74%)
Profit-Faktor:
0.58
Mathematische Gewinnerwartung:
-6.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-26.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-326.25 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-673.65 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-100.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 027.60 USD
Maximaler:
1 166.76 USD (265.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
-0.00% (0.00 USD)
Kapital:
54.72% (23.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NQ100.R 120
XAUUSD 38
GBPJPY 3
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NQ100.R -901
XAUUSD -98
GBPJPY -8
EURUSD -3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NQ100.R 50K
XAUUSD -9.6K
GBPJPY -417
EURUSD -36
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +149.25 USD
Schlechtester Trade: -382 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +64.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -326.25 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
MIGCapital-Live
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 9
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 9
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
noch 293 ...
Hello friends, this time I'll be providing signals on the Nasdaq pair using scalping trading.

Some of you may be asking about my portfolio, which isn't very appealing. But I'll try to improve it as best I can.

I have a trading method that I've tested for the past two years, and the results are quite good.

If you'd like to copy my signals, please subscribe.

I'll expand my market selection in the future, and I'm currently testing it to maximize results.

Thank you.
Keine Bewertungen
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 06:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 22 days
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 04:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 04:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.10 03:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 03:22
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Kopieren

